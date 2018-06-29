Южнокорейских футболистов забросали яйцами

Футболистов сборной Южной Кореи забросали яйцами по прилете на родину с ЧМ-2018

Игроков сборной Южной Кореи по футболу забросали яйцами во время официальной церемонии встречи спортсменов в одном из залов международного аэропорта Инчхон. Об этом сообщает американский телеканал ESPN.

В пятницу сборная Южной Кореи вернулась на родину после завершения выступления на чемпионате мира в России. Азиатская команда не смогла пробиться в плей-офф турнира с тремя очками, сенсационно обыграв в последнем туре сборную Германии (2:0) и уступив в первых двух встречах командам Швеции (0:1) и Мексики (1:2).

Поприветствовать команду пришло около 500 болельщиков, которые дарили цветы и фотографировались с игроками. Несколько болельщиков начали бросать в сторону южнокорейских футболистов яйца, ни одно из которых не достигло цели.

Это не первый подобный инцидент, который произошел с командой Южной Кореи. После вылета с чемпионата мира в Бразилии 2014 года футболистов забросали конфетами, что является оскорблением в местной культуре.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.