Целый материк остался без ЧМ

Толстая модель взбудоражила «голым» фото

Страны Африканского континента не будут представлены в плей-офф чемпионата мира по футболу впервые с 1982 года, передает «Советский спорт».

В третьем матче группового этапа ЧМ-2018 сборная Сенегала проиграла команде Колумбии со счетом 0:1. Конкуренты африканцев в борьбе за путевку в плей-офф, сборная Японии, также проиграла свой матч против сборной Польши, но все же пробилась в 1/8 турнира.

Судьбу японцев решил рейтинг fair play. У Японии и Сенегала было равное количество очков (по 4) и одинаковая разница забитых и пропущенных мячей (4-4). Путевка в финальный этап турнира досталась японцам, поскольку у них было меньше желтых карточек.

Ранее по результатам группового этапа из борьбы выбыли сборные Нигерии, Египта, Туниса и Марокко.