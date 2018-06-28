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Целый материк остался без ЧМ
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Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Страны Африканского континента не будут представлены в плей-офф чемпионата мира по футболу впервые с 1982 года, передает «Советский спорт».
В третьем матче группового этапа ЧМ-2018 сборная Сенегала проиграла команде Колумбии со счетом 0:1. Конкуренты африканцев в борьбе за путевку в плей-офф, сборная Японии, также проиграла свой матч против сборной Польши, но все же пробилась в 1/8 турнира.
Судьбу японцев решил рейтинг fair play. У Японии и Сенегала было равное количество очков (по 4) и одинаковая разница забитых и пропущенных мячей (4-4). Путевка в финальный этап турнира досталась японцам, поскольку у них было меньше желтых карточек.
Ранее по результатам группового этапа из борьбы выбыли сборные Нигерии, Египта, Туниса и Марокко.
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