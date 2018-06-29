Ещё
В сборной Испании произошла утечка перед матчем с РФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

В сборной Испании произошла утечка перед матчем с Россией на ЧМ-2018 

Газета.Ru 10 часов назад
Главный тренер сборной Испании по футболу Фернандо Йерро выбрал пенальтистов на матч против команды России в 1/8 финала чемпионата мира — 2018, сообщает "Советский спорт".
Испанское издание AS назвало список игроков "красной фурии", которые будут пробивать пенальти в том случае, если в игре состоится послематчевая серия одиннадцатиметровых.
Полностью список пенальтистов выглядит так: нападающий Диего Коста, а также полузащитники Серхио Бускетс, Иско, Давид Сильва и Андрес Иньеста.
Матч Испания — Россия состоится 1 июля на столичном стадионе "Лужники". Игра начнется в 17.00 по московскому времени.
Газета.Ru: последние новости
Наставник сборной Англии рассказал, чем его не устроил Калининград Тренер сборной Сербии гордится игрой футболистов на ЧМ-2018 Игрок сборной России вошел в символическую сборную группового этапа ЧМ-2018
Комментарии33
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это было странно»: Самый загадочный город принял ЧМ224
Арестован нападающий «Спартака»38
«Сборная Германии» попросила убежище в России21
Вратарь Лунев назвал Черчесова тремя словами44
«Накидываются невоспитанные фанаты»: крик души иностранок1
Видео
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:26
В сборной Испании произошла утечка перед матчем с РФ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:21
«Это было странно»: Самый загадочный город принял ЧМ
Футбол Статьи
04:49
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»
Зимние виды спорта
05:13
Вратарь Лунев назвал Черчесова тремя словами
Футбол
00:51
Фанат-мем попросил у Путина гражданство
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:55
Бразильцы отпраздновали победу команды в московском метро
ЧМ по футболу 2018
00:16
Фанат в кокошнике и динозавр подрались на матче ЧМ
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение