В сборной Испании произошла утечка перед матчем с РФ

В сборной Испании произошла утечка перед матчем с Россией на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Испании по футболу Фернандо Йерро выбрал пенальтистов на матч против команды России в 1/8 финала чемпионата мира — 2018, сообщает "Советский спорт"

Испанское издание AS назвало список игроков "красной фурии", которые будут пробивать пенальти в том случае, если в игре состоится послематчевая серия одиннадцатиметровых.

Андрес Иньеста. Полностью список пенальтистов выглядит так: нападающий Диего Коста, а также полузащитники Серхио Бускетс, Иско, Давид Сильва

Матч Испания — Россия состоится 1 июля на столичном стадионе "Лужники". Игра начнется в 17.00 по московскому времени.