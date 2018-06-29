Ещё
Черчесова попросили возглавить сборную Польши
Далее:
Читайте также:
Ещё

Черчесова попросили возглавить сборную Польши 

Рамблер 3 часа назад
Фото: RT на русском
Польские СМИ призвали назначить тренера сборной РФ Станислава Черчесова наставником польских футболистов. Об этом пишет «Советский спорт» со ссылкой на издание polsatsport.pl.
Polsatsport.pl назвало Черчесова «человеком с характером», который смог вывести россиян в 1/8 ЧМ-2018.
«Он хорошо знает польский рынок, язык для него не будет проблемой», — подчеркнуло издание.
По версии Polsatsport.pl, Черчесов может стать хорошей альтернативой польскому тренеру Адаму Навалке.
Ранее Польша вылетела с ЧМ-2018, потерпев два поражения. В первой игре Польша проиграла Сенегалу (1:2), а затем уступила Колумбии (0:3). Япония проиграла Польше (0:1), но вышла в плей-офф.
Россияне вышли из группы А на втором месте.
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будь ты проклят!»: возмущенные россияне напали на Кержакова94
«Это было странно»: Самый загадочный город принял ЧМ260
В сборной Испании произошла утечка перед матчем с РФ42
«Сборная Германии» попросила убежище в России22
Арестован нападающий «Спартака»44
Видео
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:26
В сборной Испании произошла утечка перед матчем с РФ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:21
«Это было странно»: Самый загадочный город принял ЧМ
Футбол Статьи
00:12
«Будь ты проклят!»: возмущенные россияне напали на Кержакова
Футбол
04:49
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»
Зимние виды спорта
05:13
Вратарь Лунев назвал Черчесова тремя словами
Футбол
00:51
Фанат-мем попросил у Путина гражданство
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:55
Бразильцы отпраздновали победу команды в московском метро
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение