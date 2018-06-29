Черчесова попросили возглавить сборную Польши

Польские СМИ призвали назначить тренера сборной РФ Станислава Черчесова наставником польских футболистов. Об этом пишет «Советский спорт» со ссылкой на издание polsatsport.pl.

Polsatsport.pl назвало Черчесова «человеком с характером», который смог вывести россиян в 1/8 ЧМ-2018.

«Он хорошо знает польский рынок, язык для него не будет проблемой», — подчеркнуло издание.

По версии Polsatsport.pl, Черчесов может стать хорошей альтернативой польскому тренеру Адаму Навалке

Ранее Польша вылетела с ЧМ-2018, потерпев два поражения. В первой игре Польша проиграла Сенегалу (1:2), а затем уступила Колумбии (0:3). Япония проиграла Польше (0:1), но вышла в плей-офф.

Россияне вышли из группы А на втором месте.