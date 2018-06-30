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Cборной России отказали в тренировке
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Cборной России отказали в тренировке 

Рамблер 1 час назад
Перед матчем 1/8 финала чемпионата мира с испанцами российской сборной было отказано в тренировке на поле московского стадиона «Лужники». Организаторы вправе пойти на такой шаг для уравнивания условий команд при подготовке к игре, сказал главный тренер команды Станислав Черчесов, сообщает ТАСС.
Завтра сборные России и Испании встретятся на поле «Лужников». Россияне встречались здесь с командой Саудовской Аравии.
>> Сборная России обратилась к болельщикам
Для испанцев это будет первая тренировка на арене. Перед этим матчем российская сборная России записала видеообращение к болельщикам. Футболисты пообещали «выложиться на 100 процентов» в матче за выход в 1/4 финала ЧМ-2018.
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