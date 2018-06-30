Cборной России отказали в тренировке

сообщает ТАСС. Перед матчем 1/8 финала чемпионата мира с испанцами российской сборной было отказано в тренировке на поле московского стадиона «Лужники». Организаторы вправе пойти на такой шаг для уравнивания условий команд при подготовке к игре, сказал главный тренер команды Станислав Черчесов

Завтра сборные России и Испании встретятся на поле «Лужников». Россияне встречались здесь с командой Саудовской Аравии.

Для испанцев это будет первая тренировка на арене. Перед этим матчем российская сборная России записала видеообращение к болельщикам. Футболисты пообещали «выложиться на 100 процентов» в матче за выход в 1/4 финала ЧМ-2018.