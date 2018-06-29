Провал Германии на ЧМ объяснили местью убитых в ВОВ

Глава администрации Липецкой области Олег Королев на своей странице в Twitter объяснил причину провала сборной Германии по футболу на чемпионате мира в России.

«Германия позорно вылетела с ЧМ-2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны, и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им. История и время вмешались», — написал губернатор.

Высокопоставленный чиновник из Липецка — о вылете сборной Германии с ЧМ-2018. pic.twitter.com/tOFxawiqkd— Киса и Ося (@titojiv) 29 июня 2018 г.

Через некоторое время твит был удален, а чиновник заявил, что его страница была взломана.

«Кто-то опять мне в Твиттере наляпал… теперь про немцев в футболе. Видно, этот «кто-то» крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией (инвестиции, СП и т.д.)», — объяснил Королев.

Кто-то опять мне в Твиттере наляпал…теперь про немцев в футболе. Видно, этот "кто-то" крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией (инвестиции, СП и т.д). Дорожим сотрудничеством с ними, как и с др инвесторами! Так что не ляпайте! Не мешайте! Бесполезно. — Олег Королев (@Korolev_O_P) 29 июня 2018 г.

Чиновник подчеркнул, что дорожит сотрудничеством с германскими инвесторами и заявил недоброжелателям, что «ляпать» и «мешать» ему бесполезно.