Ещё
Провал Германии на ЧМ объяснили местью убитых в ВОВ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Провал Германии на ЧМ объяснили местью убитых в ВОВ 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава администрации Липецкой области Олег Королев на своей странице в Twitter объяснил причину провала сборной Германии по футболу на чемпионате мира в России.
«Германия позорно вылетела с ЧМ-2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны, и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им. История и время вмешались», — написал губернатор.
Через некоторое время твит был удален, а чиновник заявил, что его страница была взломана.
«Кто-то опять мне в Твиттере наляпал… теперь про немцев в футболе. Видно, этот «кто-то» крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией (инвестиции, СП и т.д.)», — объяснил Королев.
Чиновник подчеркнул, что дорожит сотрудничеством с германскими инвесторами и заявил недоброжелателям, что «ляпать» и «мешать» ему бесполезно.
Комментарии83  Ещё 29 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Канделаки вмешалась в секс-скандал на ЧМ65
«Это было странно»: Самый загадочный город принял ЧМ263
Губерниев раскрыл победную тактику сборной России8
«Будь ты проклят!»: возмущенные россияне напали на Кержакова132
«Сборная Германии» попросила убежище в России24
Видео
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:26
В сборной Испании произошла утечка перед матчем с РФ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:48
Канделаки вмешалась в секс-скандал на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:21
«Это было странно»: Самый загадочный город принял ЧМ
Футбол Статьи
00:12
«Будь ты проклят!»: возмущенные россияне напали на Кержакова
Футбол
04:49
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»
Зимние виды спорта
05:13
Вратарь Лунев назвал Черчесова тремя словами
Футбол
00:51
Фанат-мем попросил у Путина гражданство
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение