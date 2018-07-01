Сергей Собянин поддержал сборную России перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу против команды Испании.
Ребята @TeamRussia, вы уже переписали историю российской сборной по футболу. Так что будьте уверены в себе, играйте с азартом и помните — мы за вас болеем! #ЧМ2018— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 июля 2018 г.
"Вы уже переписали историю российской сборной по футболу. Так что будьте уверены в себе, играйте с азартом и помните — мы за вас болеем!", — написал мэр в микроблоге в Twitter.
Матч стартует на стадионе "Лужники" в 17:00. ЦОДД рекомендовал пользоваться общественным транспортом в связи с игрой. Режим работы станций метро и МЦК у стадиона изменится.