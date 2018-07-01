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Собянин поддержал сборную России
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Собянин поддержал сборную России перед матчем с командой Испании 

Москва24 37 минут назад
Фото: ТАСС
Сергей Собянин поддержал сборную России перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу против команды Испании.
"Вы уже переписали историю российской сборной по футболу. Так что будьте уверены в себе, играйте с азартом и помните — мы за вас болеем!", — написал мэр в микроблоге в Twitter.
Матч стартует на стадионе "Лужники" в 17:00. ЦОДД рекомендовал пользоваться общественным транспортом в связи с игрой. Режим работы станций метро и МЦК у стадиона изменится.
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