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Кавани избежал серьезной травмы
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Футболист сборной Уругвая Кавани избежал серьёзной травмы 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий сборной Уругвая по футболу Эдинсон Кавани избежал серьёзной травмы и имеет шансы принять участие в четвертьфинальном матче чемпионата мира с Францией.
Об этом сообщает пресс-служба Уругвайской ассоциации футбола (AUF).
Кавани был заменён во втором тайме встречи 1/8 финала с Португалией из-за травмы. Уругваец прошёл медобследование, по итогам которого у него было выявлено повреждение мышц левой ноги без разрыва мышечных волокон.
Отмечается, что в настоящий момент он тренируется по индивидуальной программе.
Точные сроки восстановления автора трёх голов на мундиале не называются.
Ранее Кавани ответил на вопрос о травме, полученной им в матче ЧМ-2018 с Португалией.
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