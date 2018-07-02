Кавани избежал серьезной травмы

Футболист сборной Уругвая Кавани избежал серьёзной травмы

Нападающий сборной Уругвая по футболу Эдинсон Кавани избежал серьёзной травмы и имеет шансы принять участие в четвертьфинальном матче чемпионата мира с Францией.

Об этом сообщает пресс-служба Уругвайской ассоциации футбола (AUF).

Кавани был заменён во втором тайме встречи 1/8 финала с Португалией из-за травмы. Уругваец прошёл медобследование, по итогам которого у него было выявлено повреждение мышц левой ноги без разрыва мышечных волокон.

Отмечается, что в настоящий момент он тренируется по индивидуальной программе.

Точные сроки восстановления автора трёх голов на мундиале не называются.

Ранее Кавани ответил на вопрос о травме, полученной им в матче ЧМ-2018 с Португалией.