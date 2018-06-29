Суперкомпьютер Росгидромета дал точный прогноз на матч

Суперкомпьютер Росгидромета точно спрогнозировал результат матча сборной России

Используемый для составления прогнозов погоды компьютер Росгидромета смог сделать правильный прогноз на 90 минут матча между Россией и Саудовской Аравией, рассказал глава организации Максим Яковенко

«Мы ради интереса провели расчеты на нашем суперкомпьютере», пояснил Яковенко, передает РИА «Новости».

По его словам, по прогнозу сборная России побеждала со счетом 3:0. Именно три мяча российская команда забила в ворота сборной Саудовской Аравии за 90 минут матча. Счет вырос до 5:0 в дополнительное время. В ответ на звонки с указанием на неточность прогноза в Росгидромете «сказали — ребята, мы давали прогноз на 90 минут матча».

Напомним, оракулом ЧМ-2018 выступает эрмитажный кот Ахилл.