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Суперкомпьютер Росгидромета дал точный прогноз на матч
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Суперкомпьютер Росгидромета точно спрогнозировал результат матча сборной России 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Используемый для составления прогнозов погоды компьютер Росгидромета смог сделать правильный прогноз на 90 минут матча между Россией и Саудовской Аравией, рассказал глава организации Максим Яковенко.
«Мы ради интереса провели расчеты на нашем суперкомпьютере», пояснил Яковенко, передает РИА «Новости».
По его словам, по прогнозу сборная России побеждала со счетом 3:0. Именно три мяча российская команда забила в ворота сборной Саудовской Аравии за 90 минут матча. Счет вырос до 5:0 в дополнительное время. В ответ на звонки с указанием на неточность прогноза в Росгидромете «сказали — ребята, мы давали прогноз на 90 минут матча».
Напомним, оракулом ЧМ-2018 выступает эрмитажный кот Ахилл.
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