Роналду не удалось совершить чудо в России

Сборная Португалии завершила выступление на чемпионате мира в России, проиграв команде Уругвая со счетом 1:2. И в этом результате не было бы ничего примечательного, не будь в составе команды одного из двух лучших футболистов современности — Криштиану Роналду. ​

Тактика сборной Португалии так или иначе построена на Роналду. Главный тренер Фернанду Сантуш сделал из традиционно яркой и атакующей сборной сверхорганизованную и заточенную на оборону команду. Таким образом, весь блеск в атаке тренер отдал на откуп Роналду. Сантуша много критиковали за такую тактику, но именно она принесла команде титул чемпиона Европы.

По турниру португальцы прошли далеко не маршем, они скорее протискивались в регламентные лазейки — вышли из группы не выиграв в ней ни одного матча, да и вообще за весь чемпионат они одержали только одну победу в основное время — над сборной Уэльса в полуфинале. Но если и можно судить победителей, то только по прошествии какого-то времени.

Один в поле воин

На чемпионате мира в России первая часть плана Сантуша — непроходимая оборона — начала давать сбои. Три пропущенных мяча в первом матче, пусть и от испанцев, затем далеко не идеальная игра против марокканцев, пусть и выигранная со счетом 1:0. Количество нереализованных моментов в исполнении африканцев в той встрече сделало их едва ли не самой невезучей командой турнира. Наконец, португальцы вообще могли остаться без плей-офф, воспользуйся сборная Ирана своим шансом в компенсированное время в заключительном матче группового этапа при счете 1:1.

Зато вторая часть плана работала безотказно, особенно в первых матчах. Роналду задал высочайшую планку, сделав хет-трик в игре с испанцами и обеспечив своей сборной ничью. В игре с марокканцами он забил на первых же минутах оказавшийся победным мяч. Тогда возник резонный вопрос: "В этой сборной кто-то еще умеет забивать?" Оказалось, что забивает не только Роналду, а он сам не безгрешен — в матче с иранцами лидер команды не забил пенальти.

В 1/8 финала португальцам достались уругвайцы, одна из самых организованных команд чемпионата мира, не пропустившая на групповом этапе ни одного мяча. Сборная Уругвая сыграла максимально грамотно, получив весомый козырь в виде быстрого гола. Естественно, южноамериканцы во главе с парой центральных защитников Хименес — Годин уделили особое внимание Роналду и прекрасно закрыли его. Португалец нанес шесть ударов по воротам за матч, из них лишь один в створ. При этом Роналду ни разу не пробил из штрафной, а в первом тайме и вовсе ни разу не коснулся там мяча.

"Наша команда хотела победить, считаю, что мы играли лучше уругвайцев, — сказал Роналду после матча. — Однако в футболе побеждает тот, кто забьет больше голов. Пускай результат нас разочаровал, мы покидаем турнир с высоко поднятой головой".

Закономерный вылет

Действительно, португальцев сложно в чем-то упрекнуть, в их вылете нет никакой сенсации. В число фаворитов чемпионата мира эта команда входила исключительно из-за статуса чемпиона Европы. Машиной по производству побед она и не была, даже на победном турнире во Франции два года назад. В конце концов, у сборной Уругвая в составе две суперзвезды — Кавани и Суарес, у португальцев за спиной Роналду нет ни одного игрока такого уровня. Оборона португальцев в этом матче не была безупречной, со звездной парой уругвайцев она не справилась. Зато соперник не дал Роналду совершить чудо, так что все закономерно.

Синхронный вылет Месси и Роналду дал прекрасный повод любителям сравнений всех уровней — как двух лучших игроков современности между собой, так и их с двумя лучшими футболистами в истории — Пеле и Марадоной. Чемпионат мира в России не изменил расклада в историческом споре, аргументация остается прежней — Пеле и Марадона становились чемпионами мира, а Месси и Роналду — нет.

При этом нет ощущения, что это был последний шанс Роналду выиграть чемпионат мира. Да, через четыре года ему будет уже 37 лет. Но вряд ли можно найти более атлетичного футболиста, так что за его физическое состояние можно не переживать. Весь вопрос теперь в том, хватит ли ему мотивации ждать еще четыре года.

Если все же Роналду решит уйти из сборной, то команде придется пересматривать философию и начинать серьезную игровую перестройку. ​