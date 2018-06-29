Акинфеев высказался о тирании Черчесова

«Мне кажется, Саламыч только кажется таким жестким. Как многие думают, он жесткий, может быть, даже тиран. Это не так совершенно. Это человек, который поиграл в Европе, человек, который потренировал достаточное количество хороших команд. Ничего такого нет. Никто тебя не напрягает, не тиранит. Все в меру, и все хорошо», — рассказал Акинфеев.

Под руководством Черчесова сборная России участвует в домашнем чемпионате мира. В первых двух матчах на групповом этапе команда одержала две победы с общим счетом 8:1. В последней встрече россияне проиграли Уругваю — 0:3. Из-за этого хозяева турнира заняли второе место в квартете А и вышли в 1/8 финала на Испанию.

Акинфеев провел в основном составе все три матча. Он является капитаном сборной. Всего за национальноую команду вратарь сыграл 107 раз.