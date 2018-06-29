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Болельщикам ЧМ покажут «визитную карточку» Кремля
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Болельщикам ЧМ покажут «визитную карточку» Кремля 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Служба коменданта Московского Кремля ФСО России подготовила для посетителей чемпионата мира по футболу церемонию развода караулов Президентского полка.
В мероприятии примет участие Президентский оркестр, постоянный участник Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Церемония включает в себя демонстрацию строевых приемов с оружием Роты специального караула и "конную карусель" в исполнении Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка.
До 2011 года эта церемония регулярно проводилась на Красной площади, однако затем ее перенесли на Соборную. С тех пор на Красной площади ее совершают только по особенным поводам.
Развод караулов состоится в субботу дважды: сперва в 12:00 на Соборной площади Кремля, а затем в 16:00 на Красной площади.
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