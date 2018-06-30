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Дзюба: «Знаем, как действовать против Испании»
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Дзюба: «Знаем, как действовать против Испании» 

Soccer News 3 часа назад
Фото: Soccer News
Форвард сборной России Артем Дзюба прокомментировал предстоящую игру с Испанией.
"Главное, что мы готовимся, знаем, как действовать против Испании, и прекрасно понимаем, что нас ожидает. За это стоит поблагодарить Уругвай. Он нам это показал.
Для нас это матч всей жизни, мы должны умереть на поле и сыграть на 200-300%. Только тогда у нас появится шанс победить. Мы живем этой мечтой и хотим показать результат, который для большинства станет шоком.
На данный момент де Хеа является одним из лучших вратарей мира. Не стоит говорить о каких-то ляпах. Человек пропустил обидный гол от Криштиану Роналду, но на протяжении всего сезона он демонстрировал великолепный футбол.
В отдельно взятый день любая команда может победить, а игрок — как проявить свои лучшие качества, так и потерпеть фиаско. Как случится в этот раз, увидим уже скоро" — приводят слова Дзюбы российские СМИ.
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