Ещё
Смертин обратился к игрокам сборной России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Смертин обратился к игрокам сборной России 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин обратился к игрокам национальной команды в преддверии матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании.
"Ребята! Сегодня вам предстоит очень важный матч, возможно, один из главных в вашей жизни — домашний Чемпионат Мира, плей-офф и Испания в соперниках. Мы с ними играли, на Евро, уступили 0:1 и это было очень обидное поражение, потому что мы были ничем не хуже. Сегодня настанет ваша очередь сделать всё для победы. Просто помните, что на поле решают не имена на футболках, а команда и всё зависит только от вас! Выходите на поле и выкладывайтесь без остатка! Ну а мы будем вас поддерживать и верить в победу!" — написал Смертин в своём инстаграме.
Напомним, что матч Испания — Россия состоится сегодня в Москве в 17:00 мск.
Soccer News: последние новости
Табарес прокомментировал травму Кавани Каррера оценил шансы сборных Испании и России в очном матче Сборной России не разрешили провести тренировку в "Лужниках"
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети высмеяли Роналду30
Медведева закрутила роман с финалистом «Голоса»12
Хоккеист с семьей погиб в ДТП10
Поступок Роналду вызвал уважение71
Стало известно будущее Лёва1
Видео
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:08
«Поставьте к Дзюбе Смолова — и мы разорвем испанцев»
Статьи Футбол
00:30
В Сети высмеяли Роналду
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:38
Cборной России отказали в тренировке
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:26
В сборной Испании произошла утечка перед матчем с РФ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:48
Канделаки вмешалась в секс-скандал на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:21
«Это было странно»: Самый загадочный город принял ЧМ
Футбол Статьи
00:12
«Будь ты проклят!»: возмущенные россияне напали на Кержакова
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение