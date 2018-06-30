Сборная России обратилась к болельщикам

Сборная России по футболу сделала видеообращение к болельщикам перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2018 года с национальной командой Испании.
Защитник Илья Кутепов, полузащитники Роман Зобнин, Юрий Газинский и Денис Черышев поблагодарили россиян за поддержку в матчах группового этапа ЧМ-2018 и призвали поболеть в матче за выход в 1/4 финала ЧМ-2018.
«Ваша горячая поддержка очень помогала команде на групповом этапе, а на стадии плей-офф мы нуждаемся в ней ещё больше!» — написала пресс-служба сборной России по футболу в Instagram.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу тренируется в полном составе за день до матча с Испанией.