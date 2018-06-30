Головин в огне: символическая сборная и трансфер в «Челси»

Головин попал в символическую сборную ЧМ-2018

Лондонский «Челси» лидирует в борьбе за полузащитника московского ЦСКА Александра Головина , опережая итальянский «Ювентус». Футболист сборной России попал в несколько символических сборных группового этапа, включая авторитетную версию The Guardian

Лидер сборной России по футболу, полузащитник московского ЦСКА Александр Головин остается главным ньюсмейкером российского футбола.

Авторитетное британское издание The Guardian включило хавбека в число одиннадцати игроков, попавших в символическую сборную группового этапа мундиаля.

В полузащите компанию хорватам Луке Модричу Ивану Ракитичу и Головину составил испанец Иско, который выйдет 1 июля на поле «Лужников» в матче 1/8 финала против сборной России.

В качестве нападающих издание выбрало лучшего бомбардира турнира Гарри Кейна из сборной Англии, отличившегося пять раз в первых двух турах и отдыхавшего против Бельгии, и бельгийца Ромелу Лукаку, за те же две игры забившего четыре мяча и проведшего на скамейке запасных встречу с англичанами.

Игра Головина сделала его еще до чемпионата мира объектом интереса солидных европейских команд, а действия игрока в футболке национальной сборной только усилили ажиотаж и дали возможность ЦСКА повысить ценник.

Перед стартом мирового форума интерес к Александру проявлял французский «Монако», а главным претендентом на осуществление сделки с армейцами считался туринский «Ювентус».

Однако руководство «старой синьоры» уже по ходу мундиаля, по информации итальянской прессы, подняло свое предложение с 17 млн евро только до 21 млн, предлагая также ЦСКА процент прибыли от будущей продажи стремительно взошедшей российской звездочки.

Что до президента ЦСКА Евгения Гинера , то он увеличил цену на своего ключевого футболиста с 25 млн евро до 30 млн Теперь фаворитом в гонке за Головиным является лондонский «Челси», известный хорошими взаимоотношениями с армейским клубом.

При этом «Челси» исключает возможность аренды Головина в другом клубе и рассчитывает на хавбека уже в новом сезоне.

«Для меня Головин — номер один. Он заметно сильнее всех футболистов сборной России, абсолютно лучший игрок, — цитирует «Спорт-Экспресс» бывшего полузащитника сборной Франции и лондонского «Арсенала» Робера Пиреса.

— Головин — это совершенный игрок, русский Модрич. Ему ведь всего 22, так что будущее отличное.

Ему точно надо уехать в Европу, я уверен, что такой качественный футболист усилит любую команду. Это готовый футболист для топ-клуба Английской премьер-лиги».

Напомним, что 22-летний Головин провел уже четыре сезона в профессиональном футболе и дважды становился в составе ЦСКА чемпионом России.

В прошлом сезоне на счету Головина было пять мячей и четыре результативные передачи в РФПЛ, а также отличные голы в ворота французского «Лиона» и лондонского «Арсенала» (со штрафного) в плей-офф Лиги Европы.

На чемпионате мира Головин сыграл в первых двух мачтах групповой стадии, в игре с аравийцами забив со штрафного, а также сделав две голевые и одну предголевую передачи. В той встрече он также заработал необязательную желтую карточку в концовке, из-за чего против Уругвая Александр остался в запасе. Существовал риск получить еще одно предупреждение, которое означало бы пропуск лидером национальной команды игры 1/8 финала мундиаля с Испанией.