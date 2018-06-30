Месси вошел в стартовый состав сборной Аргентины на матч 1/8 финала ЧМ с командой Франции

Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси вошел в стартовый состав сборной Аргентины на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Франции. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Месси провел на чемпионате мира три матча, в которых отметился одним забитым мячом.

Встреча 1/8 финала мирового первенства между сборными Аргентины и Франции пройдет в субботу на стадионе "Казань— Арена". Начало встречи — 17:00 мск.