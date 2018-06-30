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Стали известны составы на матч Франция — Аргентина
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Месси вошел в стартовый состав сборной Аргентины на матч 1/8 финала ЧМ с командой Франции 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси вошел в стартовый состав сборной Аргентины на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Франции. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Полностью состав сборной Аргентины выглядит следующим образом: Франко Армани, Габриэль Меркадо, Николас Тальяфико, Маркос Рохо, Николас Отаменди, Хавьер Маскерано, Эвер Банега, Анхель Ди Мария, Энцо Перес, Кристиан Павон, Лионель Месси.
Месси провел на чемпионате мира три матча, в которых отметился одним забитым мячом.
Также стал известен состав сборной Франции на игру: Уго Льорис, Бенжамен Павар, Самюэль Умтити, Лукас Эрнандес, Рафаэль Варан, Блез Матюиди, Поль Погба, Н'Голо Канте, Антуан Гризманн, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе.
Встреча 1/8 финала мирового первенства между сборными Аргентины и Франции пройдет в субботу на стадионе "Казань— Арена". Начало встречи — 17:00 мск.
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