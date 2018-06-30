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Франция и Аргентина обменялись голами в первом тайме
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Франция и Аргентина обменялись голами в первом тайме 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
В Казани завершился первый тайм матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Аргентины.
После первого тайма команды играют вничью — 1:1.
Счет в матче мог быть открыт на 9-й минуте, однако после удара Антуана Гризманна со штрафного мяч попал в перекладину.
Еще через две минуты Килиан Мбаппе после рывка через половину поля заработал для французов пенальти — фолил Маркус Рохо. Одиннадцатиметровый реализовал Гризманн.
На 21-й минуте у Франции вновь был шанс забить со стандарта — мяч был установлен почти на линии штрафной. Однако Поль Погба пробил выше цели.
На 41-й минуте матча Аргентина сравняла счет благодаря красивому дальнему удару Анхеля Ди Марии.
Напомним, победитель этого матча в четвертьфинале сыграет с победителем матча Уругвай — Португалия.
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