Франция — Аргентина: Мбаппе оформил дубль

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе укрепил преимущество своей команды в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с Аргентиной. На 68-й минуте игрок «ПСЖ» оформил дубль. Счёт — 4:2 в пользу французов.

Сборная Франции заняла первое место в турнирной таблице группы с Австралией, Перу и Данией. Аргентина финишировала на второй строчке в таблице квартета с Хорватией, Нигерией и Исландией.

Победитель сегодняшнего матча в 1/4 финала ЧМ-2018 встретится с победителем пары Уругвай — Португалия. Эта игра состоится сегодня, начало — в 21:00 мск.