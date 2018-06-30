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Франция — Аргентина: Мбаппе оформил дубль
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Франция — Аргентина: Мбаппе оформил дубль 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе укрепил преимущество своей команды в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с Аргентиной. На 68-й минуте игрок «ПСЖ» оформил дубль. Счёт — 4:2 в пользу французов.
Сборная Франции заняла первое место в турнирной таблице группы с Австралией, Перу и Данией. Аргентина финишировала на второй строчке в таблице квартета с Хорватией, Нигерией и Исландией.
Победитель сегодняшнего матча в 1/4 финала ЧМ-2018 встретится с победителем пары Уругвай — Португалия. Эта игра состоится сегодня, начало — в 21:00 мск.
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