«Прощай, король!» Завершился лучший матч ЧМ в России

«Ведомости». В первом матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная Франции одержала победу над сборной Аргентины. Игра завершилась со счетом 4:3, сообщают

Два гола у французов забил нападающий клуба ПСЖ и национальной сборной Кильян Мбаппе, отличились также Антуан Гризманн и Бенджамен Павар.

У аргентинцев голы забили Анхель Ди Мария, Габриэль Меркадо и Кун Агуэро.

Сегодняшний матч стал для аргентинской сборной последним на этом чемпионате. Легендарный футболист Лионель Месси забил лишь один гол.

Сборная Аргентины — одна из самых титулованных. Аргентинцы дважды выигрывали чемпионат мира (в 1978 и 1986 годах), В прошлом году они были финалистами.

Французы стали чемпионами мира в 1998 г.