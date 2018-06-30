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«Прощай, король!» Завершился лучший матч ЧМ в России
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«Прощай, король!» Завершился лучший матч ЧМ в России 

Рамблер 41 минуту назад
Фото: globallookpress.com
В первом матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная Франции одержала победу над сборной Аргентины. Игра завершилась со счетом 4:3, сообщают «Ведомости».
Два гола у французов забил нападающий клуба ПСЖ и национальной сборной Кильян Мбаппе, отличились также Антуан Гризманн и Бенджамен Павар.
У аргентинцев голы забили Анхель Ди Мария, Габриэль Меркадо и Кун Агуэро.
Сегодняшний матч стал для аргентинской сборной последним на этом чемпионате. Легендарный футболист Лионель Месси забил лишь один гол.
Сборная Аргентины — одна из самых титулованных. Аргентинцы дважды выигрывали чемпионат мира (в 1978 и 1986 годах), В прошлом году они были финалистами.
Французы стали чемпионами мира в 1998 г.
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