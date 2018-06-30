Боярский назвал план на матч с испанцами

«Сыграть вничью и победить по пенальти». Боярский о матче с испанцами

Народный артист РФ Михаил Боярский поделился с НСН своими ожиданиями от матча Россия-Испания.

Сборная России в воскресенье, 1 июля, сыграет с командой Испании в рамках 1/8 финала домашнего чемпионата мира по футболу. Впервые за 32 года национальная команда прошла групповой этап, одержав две убедительные победы — над сборными Саудовской Аравии и Египта, — и уступив только Уругваю. И вот теперь «Красная Фурия», как еще называют испанцев, может разбить мечты российских фанатов.

Впрочем, в «футбольную сказку» верят далеко не все. Как заявил в эфире НСН фанат питерского «Зенита» , народный артист России Михаил Боярский, переиграть испанцев в основное время наши футболисты вряд ли смогут.

«Я думаю, что нам идеально сыграть вничью и выиграть по пенальти. Этот тот вариант, который возможен — додержаться до конца, не пропустить ни одного гола. Я рассчитываю на Акинфеева и грамотную защиту. Конечно, нужно играть в нападающий футбол, но выиграть у испанцев невозможно. Поэтому только по пенальти. В связи с тем, что ЧМ не предсказуем, а предсказуем только наш проигрыш, и как вариант непредсказуемости может быть наш выигрыш», — заявил собеседник агентства.

По словам Боярского, будет очень обидно, если сборная начнет проигрывать.

«С другой стороны, российские футболисты и так достаточно много сделали для того, чтобы мы не чувствовали себя футбольными изгоями. Хорошо постарались, но до совершенства еще очень далеко. Рассчитывать на то, что мы выиграем чемпионат, было бы глупо. Рассчитывать на чудо взрослые люди уже не смогут. Футбол пока не наш вид спорта. Надо подождать», — заключил Михаил Боярский.

Он посоветовал болельщикам сегодня не забивать себе голову прогнозами на игру Россия-Испания, а посмотреть матч между Португалией и Уругваем и получить от игры удовольствие.

«Чемпионат непредсказуемый и бессмысленно спрашивать прогнозы на игру с Испанией у глухого кота, осьминога или медведя. Сегодня будет интересный матч между Португалией и Уругваем. Вот это будет интересно посмотреть, потому что никто ничего не может угадать. Я не буду ни за кого болеть, потому что это означает портить себе нервы. Буду получать удовольствие от игры и наслаждаться этим», — сказал Боярский.

Ранее футболисты национальной сборной обратились к фанатам. Они поблагодарили их за поддержку, призвали прийти в «Лужники» на игру с Испанией и пообещали выложиться в матче на все 100%.