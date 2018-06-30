«Это очень больно»: Аргентина покинула мундиаль

Сборная Франции победила Аргентину и вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2018, выбив Лионеля Месси из борьбы за желанный трофей. По окончании матча автор дубля Килиан Мбаппе признался, что очень доволен собственной игрой, а наставник бело-голубых Хорхе Сампаоли не стал подавать в отставку.

Сборная Франции одолела национальную команду Аргентины в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России, который прошел 30 июня на стадионе «Фишт» в Сочи. Несмотря на то, что в преддверии встречи у нейтральных болельщиков и экспертов были определенные опасения относительно яркости поединка (на это недвусмысленно намекали выступления соперников на групповой стадии), игра получалась одной из самых захватывающих и невероятных на мундиале-2018.

Счет был открыт уже на 13-й минуте — 19-летний вундеркинд парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе блестяще убежал от опекунов в стремительную атаку и заработал пенальти, который вскоре был реализован Антуаном Гризманном . В тот момент показалось, что французы, считавшиеся явными фаворитами в этой паре, легко доведут дело до победы, обойдясь малыми ресурсами. Однако у подопечных Хорхе Сампаоли на сей счет было несколько иное мнение — еще до перерыва Анхель Ди Мария красивым дальним ударом нивелировал дефицит, а на старте второй половины южноамериканцы и вовсе вышли вперед усилиями Габриэля Меркадо , которому немало помог рикошет от защитников «трехцветных».

И все же дальше пошла Франция, ведь именно в их составе в этот день числился гениальный Мбаппе, невероятной игрой еще более увеличивший свой и без того внушительный ценник — после результативного удара Бенжамена Павара , в очередной раз сделавшего счет ничейным, форвард взял ситуацию под собственный контроль и за четыре минуты оформил красочный дубль.

Аргентина, естественно, до последнего боролась за овертайм, однако с подобной задачей не сдюжила — гол Серхио Агуэро в добавленное ко второму тайму время лишь подсластил бело-голубым пилюлю, но не продлил их прогулку на турнире в России.

По окончании матча его главный герой подчеркнул, что чемпионат мира является идеальным местом для демонстрации таланта всей планете.

«Я всегда говорил, что на ЧМ приезжают лучшие игроки мира. Нет лучшего места, чтобы проявить себя. Я очень доволен. Есть ли символизм в том, что я родился в год победы Франции на ЧМ-1998? Это забавно, но для людей важнее победа в том турнире, а не год моего рождения», — сказал Килиан.

Наставник сборной Франции Дидье Дешам в свою очередь порассуждал о сходстве подопечного и легендарного бразильца Роналдо, в 2002 году принесшего своей команде золото чемпионата мира.

«Людям нравится сравнивать игроков. Они оба играют в атаке, вот их и сравнивают. Роналдо был быстр, Килиан еще быстрее, ему требуется много пространства. Роналдо становился чемпионом мира, не надо сравнивать его с парнем, которому нет и 20. Я счастлив, что у меня есть Мбаппе. У него есть все для прогресса, сегодня он отлично проявил себя», — подчеркнул наставник.

Он также отметил, что был расстроен третьим голом аргентинцев в ворота Уго Льориса — и впредь не хотел бы видеть подобных ситуаций в концовках матчей.

«Команда показала, на что способна. У нас многое получалось, но были и ошибки. Я видел сегодня лишь 14 игроков из 23. У многих здесь нет опыта выступлений на таких турнирах, они получают его прямо сейчас. Сегодня на кону было многое. Нам надо избегать таких вещей, как третий гол Аргентины. Всегда есть что улучшать.

Поймите, я живу игрой. Я не испытываю страха или других чувств во время матча. До финального свистка может случиться вообще все. Второй гол Аргентины был ударом, но я не боялся. Да, не лучшая ситуация, но у нас впереди было достаточно времени», — поведал специалист, который также отказался рассуждать над тем, с кем бы он хотел сразиться в четвертьфинале (соперником французов, как известно, станет либо Португалия, либо Уругвай).

Защитник «трехцветных» Лукас Эрнандес, говоря с журналистами, признался, что играть против Аргентины для его сборной было очень волнующе.

«У нас не было преимущества из-за того, что мы играли в Казани второй матч, так как у нас был очень сильный соперник. Было очень волнующе играть против аргентинцев. Матч был намного более высокого уровня относительно игры с Австралией», — заявил футболист.

Многие ожидали, что сразу же после бесславного вылета с турнира главный тренер вице-чемпионов планеты Сампаоли объявит об уходе в отставку. Однако наставник на подобный шаг не решился.

«Вылететь очень больно, игроки сделали большую работу, отдали на поле всех себя. Я очень огорчен. Но я нахожусь там, где хотел. И решение приму не сегодня.

Все еще слишком свежо в голове. Рано анализировать ошибки. Наверное, они были. Мы знали, чего хотим добиться. Мы играли с очень быстрой командой. Нам удалось переломить ход матча, но ненадолго. В победе или поражении надо обращать внимание на нюансы», — сказал Сампаоли.

Он также отметил, что ему не нравится слово «провал» в контексте прощания Аргентины с мундиалем еще на стадии 1/8 финала.

«Это провал? Мне не нравится это слово. На каждой тренировке мы вырабатывали свою идентичность. Не думаю, что была разница в подготовке к матчу у нас и Франции. Аргентина билась и боролась, создавала моменты. Возможно, нам и правда не хватило времени для совместной работы.