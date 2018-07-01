Пике может пропустить матч с Россией

Пике напугал фанатов сборной Испании травмой перед матчем с Россией на ЧМ

В субботу на тренировке испанец повредил левую лодыжку. Пике пришлось прервать занятие и прибегнуть к медицинской помощи.

Пресс-служба испанской Федерации подтвердила Sport.es, что с защитником все в порядке и он продолжил тренироваться вместе с командой. Тем не менее определенные опасения у некоторых СМИ остаются.