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Пике может пропустить матч с Россией
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Пике напугал фанатов сборной Испании травмой перед матчем с Россией на ЧМ 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Защитник сборной Испании Жерар Пике рискует пропустить матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Россией.
В субботу на тренировке испанец повредил левую лодыжку. Пике пришлось прервать занятие и прибегнуть к медицинской помощи.
Пресс-служба испанской Федерации подтвердила Sport.es, что с защитником все в порядке и он продолжил тренироваться вместе с командой. Тем не менее определенные опасения у некоторых СМИ остаются.
Матч Испания — Россия состоится 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве. Начало матча — 17:00 по московскому времени.
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