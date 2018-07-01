Пике может пропустить матч с Россией

Защитник сборной Испании Жерар Пике рискует пропустить матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Россией.
В субботу на тренировке испанец повредил левую лодыжку. Пике пришлось прервать занятие и прибегнуть к медицинской помощи.
Пресс-служба испанской Федерации подтвердила Sport.es, что с защитником все в порядке и он продолжил тренироваться вместе с командой. Тем не менее определенные опасения у некоторых СМИ остаются.
Матч Испания — Россия состоится 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве. Начало матча — 17:00 по московскому времени.