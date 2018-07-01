Sun: не спешите отдавать победу сборной Испании — Россия ещё способна удивить

Несмотря на то, что сегодня российской команде предстоит встреча с серьёзным противником, ей вполне по силам победить на предстоящем матче, пишет на страницах The Sun бывший капитан немецкой сборной Матеус Лоттар. По его мнению, россияне уже продемонстрировали, что могут играть страстно и с полной отдачей. Кроме того, как у хозяев чемпионата мира, у них будет домашнее преимущество.

Многие уверены, что из сегодняшнего футбольного матча в Лужниках победительницей выйдет Испания.

«Но я думаю, что российская команда ещё способна преподнести сюрприз на чемпионате мира», — пишет на страницах The Sun бывший капитан немецкой сборной Матеус Лоттар.

Да, признаёт он, хозяева ЧМ-2018 проиграли уругвайцам со счётом 3:0. Но при внимательном изучении становится ясно, что ситуация была не столь однозначной.

Россияне играли неполным составом большую часть матча, но при этом они не боялись идти в атаку.

«Я увидел команду, которая играла с полной отдачей, страстно, которая делала всё, чтобы попытаться вернуться в игру и победить», — подчёркивает Лоттар.

По его словам, у Испании первоклассная сборная, но на этих соревнованиях она явно не в ударе. Возможно, всё дело в том, что незадолго до начала чемпионата её наставником стал Фернандо Йерро

Команда хорошо сыграла в матче с Португалией и должна была победить. Но на встречах с Ираном и Марокко она столкнулась с множеством проблем, и ей пришлось полагаться на систему видеопомощи футбольным арбитрам (VAR), чтобы добиться ничьи и не вылететь из группы, рассуждает автор статьи.

«Я наблюдал, как Испания играла несколько месяцев назад и раскатала Аргентину со счётом 6:1. И они отлично сыграли в матче с Германией. Но здесь они не напоминают ту команду. Совсем не тот высокий уровень, которого я ждал», — считает Лоттар.

«До сих пор испанцам не удалось подобрать правильный ритм. Иран и Марокко смогли вывести их из строя — и Россия может добиться того же, играя уверенно и подпитываясь генерируемой фанатами атмосферой», — утверждает автор статьи.

Диего Коста — великолепный нападающий. Как показал матча с Ираном, он умудряется забивать, даже не прилагая особых усилий. Поэтому россиянам придётся постараться, чтобы «сдержать» его, полагает Лоттар.

Вместе с тем домашнее преимущество даёт России реальный шанс.

«Я знаю по матчу с Мексикой 1986 года, насколько тяжело играть с хозяевами чемпионата мира. Это всегда особенная игра», — обращает внимание автор статьи.

Он всё ещё считает, что шансы Испании на выигрыш высоки. Но не удивится, если страна не победит в предстоящем матче.