Каррера поделился мнением о сборной РФ

Каррера: россияне уже доказали, что критика в их адрес не всегда была обоснованной

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Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о том, изменится ли ситуация с критикой в адрес футболистов сборной России после чемпионата мира 2018 года. «Разумеется, ведь позитивный результат всегда работает на создание положительного имиджа любой команды. Если сборная побеждает, то люди по-другому начинают на неё смотреть. А это, в свою очередь, сказывается и на посещаемости стадионов. Россияне уже доказали, что критика в их адрес не всегда была обоснованной. К сожалению, находить изъяны всегда проще. Я бы гордился всеми игроками национальной команды, потому что они с достоинством сумели справиться с оказанным на них давлением», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом RT. Ранее Каррера оценил шансы полузащитника сборной России Александра Головина заиграть в туринском «Ювентусе».