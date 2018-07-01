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Сильва сравнил команду России с Бразилией
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Д. Сильва: играть против России не менее трудно, чем со сборной Бразилии 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Reuters
Полузащитник сборной Испании Давид Сильва поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 с национальной командой России. Встреча состоится сегодня, 1 июля, на московском стадионе «Лужники» и на начнётся в 17:00 по московскому времени.
«Играть против сборной России будет невероятно трудно. Думаю, не менее трудно, чем, например со сборной Бразилии. Мы знаем, что Россия умеет играть в глухой обороне», — приводит слова Сильвы пресс-служба турнира на странице в «Твиттере».
Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Финальный поединок пройдёт 15 июля в Москве.
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