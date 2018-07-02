Месси сбежал с базы сборной после поражения на ЧМ

В сообщении говорится, что Месси и Маскерано покинули аргентинскую базу на следующее утро после поражения своей сборной от команды Франции в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Футболисты покинули территорию базы через запасной выход и направились в аэропорт Домодедово , откуда вылетели в Барселону.

Разговоры о разладе в сборной Аргентины начались после поражения команды от хорватов на групповом этапе.