Месси сбежал с базы сборной после поражения на ЧМ 

Футболисты Лионель Месси и Хавьер Маскерано самовольно покинули расположение сборной Аргентины в подмосковных Бронницах, утверждает Telegram-канал «Мутко против».
В сообщении говорится, что Месси и Маскерано покинули аргентинскую базу на следующее утро после поражения своей сборной от команды Франции в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
Футболисты покинули территорию базы через запасной выход и направились в аэропорт Домодедово, откуда вылетели в Барселону.
Разговоры о разладе в сборной Аргентины начались после поражения команды от хорватов на групповом этапе.
Аргентинская пресса сообщала, что футболисты фактически отстранили главного тренера сборной Хорхе Сампаоли от руководства тренировочным процессом.