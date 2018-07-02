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Месси сбежал с базы сборной после поражения на ЧМ
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Месси сбежал с базы сборной после поражения на ЧМ 

Рамблер 1 час назад
Футболисты Лионель Месси и Хавьер Маскерано самовольно покинули расположение сборной Аргентины в подмосковных Бронницах, утверждает Telegram-канал «Мутко против».
В сообщении говорится, что Месси и Маскерано покинули аргентинскую базу на следующее утро после поражения своей сборной от команды Франции в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
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Футболисты покинули территорию базы через запасной выход и направились в аэропорт Домодедово, откуда вылетели в Барселону.
Разговоры о разладе в сборной Аргентины начались после поражения команды от хорватов на групповом этапе.
Аргентинская пресса сообщала, что футболисты фактически отстранили главного тренера сборной Хорхе Сампаоли от руководства тренировочным процессом.
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