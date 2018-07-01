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Президент Хорватии прибыла в Нижний Новгород на матч ЧМ
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Президент Хорватии прибыла в Нижний Новгород на матч ЧМ 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прибыла в Нижний Новгород на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Встреча сборных Хорватии и Дании начнется на стадионе "Нижний Новгород" в 21:00 мск.
"1 июля 2018 года глава Нижегородской области Глеб Никитин в международном аэропорту Нижнего Новгорода встретил президента Хорватии. Глава региона поприветствовал президента на нижегородской земле и выразил уверенность, что этот визит будет способствовать развитию двусторонних отношений", — говорится в сообщении.
Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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