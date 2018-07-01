Объявлен состав сборной России на матч против Испании 

Стал известен состав сборной России на матч 1/8 финала ЧМ против Испании. Место в воротах россиян займет Игорь Акинфеев, на поле выйдут Сергей Игнашевич, Илья Кутепов, Федор Кудряшов, Марио Фернандес, Юрий Жирков, Роман Зобнин, Александр Самедов, Далер Кузяев, Александр Головин и Артем Дзюба, говорится в сообщении российской сборной в Twitter.
Состав @TeamRussia на матч @FIFAWorldCup с @SeFutbol #ЧМ2018 #ВместеМыКоманда #esprus pic.twitter.com/gLo7aFQfTp— Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г.
Сегодня в 17.00 в Москве на стадионе «Лужники» начнется встреча сборных России и Испании. Сборная Испании также определилась с стартовым составом на матч 1/8 финала. На поле выйдет хавбек «Реала» Марко Асенсио. В старте у испанцев, несмотря на травму, появится защитник «Барселоны» Жерар Пике.
В 21.00, в Нижнем Новгороде пройдет встреча 1/8 финала между Хорватией и Данией.