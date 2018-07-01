Испания объявила состав на матч против России

Иско и Коста вошли в стартовый состав сборной Испании на матч ЧМ-2018 с россиянами

Полузащитник "Реала" Иско и нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста включены в стартовый состав сборной Испании по футболу на матч 1/8 финала чемпионата мира против команды России. Об этом сообщает пресс-служба испанской команды. Коста с тремя голами является лучшим бомбардиром испанской сборной на турнире. На скамейке запасных остался полузащитник Андрес Иньеста Полностью состав сборной Испании выглядит следующим образом: вратарь Давид Де Хеа, защитники Жорди Альба , Серхио Рамос, Жерар Пике , Фернандес Начо, полузащитники Серхио Бускетс, Коке, Марко Асенсио , Иско, Давид Силва, нападающий Диего Коста. Матч Испания — Россия пройдет в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники", начало в 17:00 мск.