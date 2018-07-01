Ещё
Испания объявила состав на матч против России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Иско и Коста вошли в стартовый состав сборной Испании на матч ЧМ-2018 с россиянами 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Полузащитник "Реала" Иско и нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста включены в стартовый состав сборной Испании по футболу на матч 1/8 финала чемпионата мира против команды России. Об этом сообщает пресс-служба испанской команды.
Коста с тремя голами является лучшим бомбардиром испанской сборной на турнире. На скамейке запасных остался полузащитник Андрес Иньеста.
Полностью состав сборной Испании выглядит следующим образом: вратарь Давид Де Хеа, защитники Жорди Альба, Серхио Рамос, Жерар Пике, Фернандес Начо, полузащитники Серхио Бускетс, Коке, Марко Асенсио, Иско, Давид Силва, нападающий Диего Коста.
Матч Испания — Россия пройдет в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники", начало в 17:00 мск.
ТАСС: последние новости
Медведев с супругой и король Испании приехали в "Лужники" на матч сборных РФ и Испании Голландский арбитр Кейперс рассудит сборные России и Испании в матче 1/8 финала ЧМ-2018 Иско и Коста вошли в стартовый состав сборной Испании на матч ЧМ-2018 с россиянами
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европа спешно отменяет бойкот. Министры хотят на ЧМ123
Испания вышла вперед против России176
1:1. Дзюба забил с пенальти сборной Испании85
Игнашевич отличился автоголом и попал в историю19
В Сети высмеяли Роналду51
Видео
10:08
Объявлен состав сборной России на матч против Испании
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
04:09
Медведева закрутила роман с финалистом «Голоса»
Фигурное катание Прочее
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:08
«Поставьте к Дзюбе Смолова — и мы разорвем испанцев»
Статьи Футбол
01:00
Зажигательное видео из фан-зоны попало в Сеть
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
В Сети высмеяли Роналду
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:38
Cборной России отказали в тренировке
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:26
В сборной Испании произошла утечка перед матчем с РФ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение