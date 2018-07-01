Черчесов назвал контроль мяча у Испании лучшим в мире

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от сегодняшнего матча с Испанией (начало — в 17:00 мск) в 1/8 финала ЧМ-2018.

«Поддержка болельщиков необходима, а в этой игре тем более. Поэтому рады, что стадион будет заполнен. Что в фан-зоне, что на стадионе, думаю, поддержка будет обеспечена», — цитирует Черчесова «Чемпионат» со ссылкой на «Матч ТВ».

Он также предположил, что испанские футболисты будут контролировать мяч большую часть матча.

«Мы прекрасно знаем, что контроль мяча у сборной Испании не просто один из лучших, а лучший в мире. Испанцы владеют мячом, стараются находить ошибки обороны, ориентируются на особенности соперника. Поэтому, наверное, и сегодня они будут владеть мячом. Инициативу отдавать нельзя, а мячом пусть владеют — на здоровье», — заявил Черчесов.

Матч Испания — Россия состоится на стадионе «Лужники» в Москве и начнётся в 17:00.

Ранее сборная Испании опубликовала стартовый состав команды на матч 1/8 финала чемпионата мира 2018 года с Россией.