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Игнашевич отличился автоголом и попал в историю
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Игнашевич отличился автоголом и попал в историю 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Защитник сборной России Сергей Игнашевич стал самым возрастным игроком, забившим мяч в собственные ворота на чемпионате мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Игнашевич на 12-й минуте встречи матча 1/8 финала турнира против команды Испании в падении отставил ногу, от которой мяч попал в ворота вратаря россиян Игоря Акинфеева. На момент публикации новости счет в матче — 1:1. Сборная России сравняла счет на 41-й минуте: Артем Дзюба реализовал пенальти.
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Игнашевичу исполнилось 38 лет и 352 дня. До этого самым возрастным футболистом, отличившемся автоголом, был 37-летний вратарь сборной Гондураса Ноэль Вальядарес. Он забил мяча в свои ворота в матче группового этапа ЧМ-2014 против Франции.
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