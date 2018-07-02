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Украинцы массово болеют за Россию
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На Украине оказалось полным-полно фанатов сборной России 

Ридус 2 часа назад
Фото: © social media
Украинцы массово болели за Россию во время игры с Испанией в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу, об этом свидетельствуют загруженные в последние несколько часов записи в соцсетях.
«Але, СБУ? У меня весь двор орет! Как Одесса смотрела матч Россия — Испания», — с таким заголовком одно из популярных украинских изданий «Страна.ua» опубликовало свой репортаж о событиях 1 июля.
«Игры российского чемпионата мира в Одессе показывают многие заведения. Официального запрета на это нет, однако националисты часто устраивают в соцсетях публичные истерики по этому поводу. Еще в начале чемпионата они прошлись по паре заведений с просьбой не устраивать трансляции, получили отказ и обклеили заведения наклейками с критикой чемпионата мира», — сообщают украинские журналисты.
Часто украинцы выражали свой восторг от победы сборной России с помощью нецензурных выражений, такие видеозаписи «Ридус» не может разместить на своих страницах. Тем не менее, примеры в Сети показывают, что люди не побоялись публиковать записи не только из публичных мест, но с семейных застолий.
Напомним, Россия 1 июля взяла верх над Испанией в напряженнейшем матче, основное и дополнительное время которого закончилось вничью 1:1. В серии пенальти Акинфеев отразил два одиннадцатиметровых удара и обеспечил выход россиян в четвертьфинал.
Как сообщал «Ридус», зарубежные СМИ, особенно испанские, широко освещали победу сборной России над «Красной фурией» в матче 1/8 финала Чемпионата мира по футболу. В самой России футбольные болельщики с размахом праздновали как на улицах своих городов, так и в интернете.
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