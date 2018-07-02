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Шнуров написал стих в честь Акинфеева
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Шнуров написал стих в честь Акинфеева 

RT на русском 2 часа назад
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров написал стих, посвящённый вратарю сборной России Игорю Акинфееву.
В матче 1/8 финала с национальной командой Испании Акинфеев отразил два удара в послематчевой серии пенальти. Последний удар он отбил ногой, которую Шнуров назвал «божьей».
«Посмотрел немного строго, И сомнения развеяв, Мяч отбил ногою бога. Триумфатор Акинфеев! Мы не верили покуда, Не увидели воочи, Как он нам явил всем чудо! А теперь, до встречи в Сочи!», — написал Шнуров в своём Instagram.
>> Акинфеев в детстве
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сравнил празднование в России победы национальной команды в матче ЧМ-2018 над Испанией с хроникой 9 мая 1945 года.
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Комментарии22  Ещё 11 источников 
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