Шнуров написал стих в честь Акинфеева

В матче 1/8 финала с национальной командой Испании Акинфеев отразил два удара в послематчевой серии пенальти. Последний удар он отбил ногой, которую Шнуров назвал «божьей».

«Посмотрел немного строго, И сомнения развеяв, Мяч отбил ногою бога. Триумфатор Акинфеев! Мы не верили покуда, Не увидели воочи, Как он нам явил всем чудо! А теперь, до встречи в Сочи!», — написал Шнуров в своём Instagram.