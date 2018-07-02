Ещё
В победе сборной усмотрели заслугу Мутко
Далее:
Читайте также:
Ещё

Победу сборной РФ связали с работой Мутко 

Рамблер 1 час назад
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил сборную РФ по футболу с победой над Испанией и напомнил о заслугах вице-премьера Виталия Мутко. Об этом сообщает ТАСС.
Медведев назвал успех команды результатом работы и тренерского штаба, и «слаженных прекрасно» игроков.
Премьер подчеркнул, что «этим много занимались и раньше», например, «Виталий Леонтьевич [Мутко] много этому сил отдал».
Ранее Мутко назначили вице-премьером по строительству. В предыдущем правительстве он в должности вице-премьера отвечал за спорт, а до этого занимал должность министра спорта.
>> Акинфеев в детстве
В декабре 2017-го на фоне допинг-скандала Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018 и объявил, что на полгода приостанавливает работу на посту президента Российского футбольного союза (РФС).
Сборная России в 1/8 финала по пенальти обыграла команду Испании. Матч закончился ничьей (1:1), а серия пенальти — со счетом 4:3 в пользу России.
Комментарии36  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине попытались очернить сборную России158
Шнуров написал стих в честь Акинфеева20
Как Запад отреагировал на триумф сборной России555
Акинфеев в детстве13
Украина бьется в истерике после победы России12
Видео
03:34
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:23
«Мы будем играть с лучшей командой на ЧМ»
Футбол Прочее
10:08
На Украине попытались очернить сборную России
ЧМ по футболу 2018
03:31
В победе сборной усмотрели заслугу Мутко
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:08
Объявлен состав сборной России на матч против Испании
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:14
Шнуров написал стих в честь Акинфеева
Футбол Прочее
01:28
Как Запад отреагировал на триумф сборной России
Футбол Статьи
00:23
Сборная России празднует победу в раздевалке
ЧМ по футболу 2018
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
03:54
Спортивные рекорды, которые невозможно побить
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение