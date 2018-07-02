В победе сборной усмотрели заслугу Мутко

Победу сборной РФ связали с работой Мутко

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил сборную РФ по футболу с победой над Испанией и напомнил о заслугах вице-премьера Виталия Мутко . Об этом сообщает ТАСС.

Медведев назвал успех команды результатом работы и тренерского штаба, и «слаженных прекрасно» игроков.

Премьер подчеркнул, что «этим много занимались и раньше», например, «Виталий Леонтьевич [Мутко] много этому сил отдал».

Ранее Мутко назначили вице-премьером по строительству. В предыдущем правительстве он в должности вице-премьера отвечал за спорт, а до этого занимал должность министра спорта.

В декабре 2017-го на фоне допинг-скандала Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018 и объявил, что на полгода приостанавливает работу на посту президента Российского футбольного союза (РФС).

Сборная России в 1/8 финала по пенальти обыграла команду Испании. Матч закончился ничьей (1:1), а серия пенальти — со счетом 4:3 в пользу России.