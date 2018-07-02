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Стало известно место для памятника Акинфееву
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Стало известно место для памятника Акинфееву 

Рамблер 48 минут назад
Жители подмосковного Видного предложили установить памятник голкиперу сборной России по футболу Игорю Акинфееву.
Предложение высказали пользователи соцсети «ВКонтакте» в паблике «Школьная улица», где обсуждаются предложения по благоустройству города.
«Вчера вклад Игоря Акинфеева в победе над Испанией стал решающим. Акинфеев — видновчанин! Мы просто обязаны оценить его заслугу. Давайте установим ему памятник в Видном — это будет справедливо!», — предложили пользователи.
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Депутаты Видного не остались равнодушны к инициативе горожан. Как сообщает паблик «Видные граждане», член Совета депутатов от КПРФ Денис Малков полностью поддержал предложение видновчан и выразил надежду, что «найдутся спонсоры, готовые поучаствовать в этом мероприятии».
Депутат Павел Цуканов заявил, что идею можно обсудить на Совете депутатов, если сборная России выйдет в полуфинал чемпионата мира.
Накануне сборная России обыграла сборную Испании в матче 1/8 чемпионата мира по футболу. В серии пенальти Игорь Акинфеев отразил два удара, причем один из мячей он отбил ногой.
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