Стало известно место для памятника Акинфееву

Жители подмосковного Видного предложили установить памятник голкиперу сборной России по футболу Игорю Акинфееву

Предложение высказали пользователи соцсети «ВКонтакте» в паблике «Школьная улица», где обсуждаются предложения по благоустройству города.

«Вчера вклад Игоря Акинфеева в победе над Испанией стал решающим. Акинфеев — видновчанин! Мы просто обязаны оценить его заслугу. Давайте установим ему памятник в Видном — это будет справедливо!», — предложили пользователи.

Депутаты Видного не остались равнодушны к инициативе горожан. Как сообщает паблик «Видные граждане», член Совета депутатов от КПРФ Денис Малков полностью поддержал предложение видновчан и выразил надежду, что «найдутся спонсоры, готовые поучаствовать в этом мероприятии».

Депутат Павел Цуканов заявил, что идею можно обсудить на Совете депутатов, если сборная России выйдет в полуфинал чемпионата мира.

Накануне сборная России обыграла сборную Испании в матче 1/8 чемпионата мира по футболу. В серии пенальти Игорь Акинфеев отразил два удара, причем один из мячей он отбил ногой.