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«Если наши выиграют у хорватов, начнем худеть»
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«Если наши выиграют у хорватов, начнем худеть» 

Рамблер 1 час назад
Трое российских болельщиков, ставших мемами в интернете после трансляции матча Испания-Россия, пообещали похудеть, если российские футболисты победят сборную Хорватии и пройдут в полуфинал чемпионата мира.
Видеозапись с клятвой семьи Гнатюков опубликовал Telegram-канал Mash.
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Накануне в один из напряженных моментов матча сборной России против сборной Испании оператор трансляции показал троих болельщиков в кокошниках, поедающих шаурму. Кадр из трансляции назвали «лучшим моментом матча».
Вскоре выяснилось, что трио на трибунах — это дизайнер Инна Каленская, ее муж Дмитрий Гнатюк, работающий в компании «ИМА-Пресс», принадлежащей его брату Андрею Гнатюку, и их племянник, владелец бара Юрий Гнатюк.
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