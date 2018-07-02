«Если наши выиграют у хорватов, начнем худеть»

Трое российских болельщиков, ставших мемами в интернете после трансляции матча Испания-Россия, пообещали похудеть, если российские футболисты победят сборную Хорватии и пройдут в полуфинал чемпионата мира.

Видеозапись с клятвой семьи Гнатюков опубликовал Telegram-канал Mash.

Накануне в один из напряженных моментов матча сборной России против сборной Испании оператор трансляции показал троих болельщиков в кокошниках, поедающих шаурму. Кадр из трансляции назвали «лучшим моментом матча».