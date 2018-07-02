Английские болельщики: в России очень дружелюбные люди

Английский фанат: в России очень дружелюбные люди и дешёвый стриптиз

Английские болельщики, приехавшие в Россию на чемпионат мира — 2018, в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову поделились впечатлениями от страны. «Казалось, что в Москве злые люди, но они оказались дружелюбными и гостеприимными. Никто не пытался нас обмануть. Это очень удивило, на самом деле. Также здесь дешёвый стриптиз», — рассказал один из фанатов. «Водители такси в порядке, работники на ресепшене замечательные», — добавил второй болельщик. Чемпионат мира—2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Финальный поединок состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники».