Возвращение Неймара: не только падает, но и забивает

Бразилец Неймар забил мексиканцам сам и помог отличиться партнеру, бельгиец Маруан Феллайни возглавил невероятный камбэк в игре с японцами, а Такаси Инуи установил национальный рекорд. «Газета.Ru» — о лучших игроках матчей 1/8 финала чемпионата мира — 2018, которые состоялись 2 июля.

Неймар, Бразилия

Его нещадно критиковали после матчей группового этапа за артистические падения и малорезультативную игру, однако сейчас один из самых дорогостоящих игроков мира вновь на коне. Неймар — в четвертьфинале чемпионата мира, а его конкуренты в борьбе за право считаться лучшими из лучших Лионель Месси Криштиану Роналду уже вернулись домой.

Игра с мексиканцами получилась для самого раскрученного бразильца противоречивой. Впрочем, как и все его выступление в России-2018. С одной стороны, Неймар долго оставался в тени. На фоне активных соперников он вхолостую пробегал почти весь первый тайм, минимум раз оказываясь с мячом на ударной позиции.

С другой, именно Неймар вскоре после перерыва записал на свой счет важнейший гол, которому в итоге суждено было стать победным.

И пусть вклада самого форварда в этот эпизод не так уж и много — он лишь подставил ногу под прострел, всю подготовительную работу для него выполнили другие — нельзя не отметить проявленные качества, которыми обязан обладать исполнитель этого амплуа. Неймар прочувствовал момент, оказавшись в нужное время в нужном месте.

В эндшпиле он разразился еще и голевой передачей: изящным пасом нашел во вратарской Фирмино, который забил почти так же, как сам Неймар. То есть лучший игрок встречи проявил навыки не только бомбардира, но еще и ассистента. Сыграл исключительно полезно.

«Мексиканцы слишком много говорили перед матчем, а теперь едут домой. Мы знали, что для победы нам нужно только забить, потому что наша защита не пропустит», — резюмировал Неймар.

В свете последних событий вновь заговорили о якобы готовящемся трансфере спортсмена из французского «Пари Сен-Жермен» в мадридский «Реал» . Слухи на этот раз стали такими настойчивыми, что «сливочным» пришлось их официально опровергать.

«Клуб хочет заявить, что это категорически не соответствует действительности. «Реал» не делал никакого предложения клубу или самому игроку», — заявили в Мадриде.

Маруан Феллайни, Бельгия

Лучшим игроком матча Бельгия — Япония признали Эдена Азара , однако мы позволим себе не согласиться с экспертным мнением и назовем другого «дьявола» Маруана Феллайни. Его выход на замену повернул течение схватки вспять. Шутка ли: до появления высоченного полузащитника на 65-й минуте бельгийцы уступали с практически безнадежным счетом 0:2. А при его непосредственном участии совершили головокружительный камбэк.

Как и в матче третьего тура группового этапа с англичанами (1:0), Феллайни в отведенное ему время проявил себя настоящим лидером в центре поля.

Он переигрывал малогабаритных японцев, а всего через девять минут после выхода на замену сравнял счет, неотразимо пробив головой. Это бельгиец марокканского происхождения любит и умеет.

Уже в концовке добавленного времени его партнеры разыграли образцовую комбинацию в несколько пасов на высочайшей скорости. Бельгийцы первыми после ЧМ-1970 отыгрались в плей-офф, уступая в два гола. За приключениями Феллайни мы будем следить и дальше.

«Это была тяжелая игра, но самое главное — мы победили, — констатировал полузащитник. — Мы сохраняем спокойствие и готовимся дальше. Мы показали характер, смогли вернуться в игру после 0:2. Это действительно важно для нас. Теперь нас ожидает матч с бразильцами, мы знаем о качествах их игроков».

Такаси Инуи, Япония

Японцы были в шаге от четвертьфинала: благодарить за полчаса надежды болельщикам необходимо именно Инуи.

Этот полузащитник проявил себя настоящим вожаком, вдохновлял команду своим примером и отменным ударом со средней дистанции в начале второго тайма поставил бельгийцев на грань катастрофы — 2:0.

К огромному разочарованию «самураев», четырехминутный блицкриг в конечном итоге не принес Японии счастья. Однако Инуи нужно запомнить. Конкретно он зарекомендовал себя с самой лучшей стороны.

Это уже не мальчик. Спортсмену 30, и по окончании сезона-2017/18 он сменил в Испании «Эйбар» на «Бетис». Как и почти любому японскому игроку, ему не откажешь в старании и усердии. Инуи энергично «утюжит» бровку, не стесняется обводить соперников один в один, находит партнеров остроумными передачами.

Среди представителей азиатского футбола Такаси — один из самых интересных на ЧМ-2018.

Слабым утешением для японцев может служить новый рекорд по числу голов на мундиале — шесть против пяти на домашнем ЧМ-2002. Добиться национального достижения сборной помог Инуи. Так что свое имя в историю он уже вписал.