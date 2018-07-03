Акинфеев прокомментировал исторический сейв с Испанией

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев рассказал о решающем пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 с Испанией, а также поделился мыслями о праздновании россиянами победы команды.
«Какие ощущения от тренировки после моего блестящего выступления против сборной Испании? Хочу заметить, что это блестящее выступление сборной России. Не надо кого-то выделять, это будет неправильно. Сборная сделала праздник в тот вечер. Это уже история. Хочется писать новую историю, мы будем стараться. Ощущения от тренировки обычные. Тренировка и тренировка.
Давайте отложим в сторону все разговоры об отбитом пенальти, пожалуйста, и будем концентрироваться на следующей игре. Как удалось его отбить? Просто повезло.
Как отнёсся к тому, что вся Москва кричала «Игорь-Игорь Акинфеев»? Хорошо, так же как и к кричалке сборной «Молодцы». Ещё раз повторю: мы хотели, чтобы народ нас поддерживал. Для нас это очень важно», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.