Акинфеев прокомментировал исторический сейв с Испанией

Акинфеев: как удалось отбить пенальти в матче с Испанией? Просто повезло

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев рассказал о решающем пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 с Испанией, а также поделился мыслями о праздновании россиянами победы команды.

«Какие ощущения от тренировки после моего блестящего выступления против сборной Испании? Хочу заметить, что это блестящее выступление сборной России. Не надо кого-то выделять, это будет неправильно. Сборная сделала праздник в тот вечер. Это уже история. Хочется писать новую историю, мы будем стараться. Ощущения от тренировки обычные. Тренировка и тренировка.

Давайте отложим в сторону все разговоры об отбитом пенальти, пожалуйста, и будем концентрироваться на следующей игре. Как удалось его отбить? Просто повезло.