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В сборной отреагировали на «допинг» Дзюбы
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В сборной России опровергли сообщения, что Дзюба мог принимать допинг 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал сообщения в соцсетях и в британских СМИ о том, что на руке нападающего сборной России Артёма Дзюбы во время матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 с командой Испании (1:1, 4:3 по пенальти) был заметен след от укола. Появились предположения, что игрок мог принимать допинг.
«Для контроля функционального состояния врачи смотрят различные гематологические параметры, которые берут как из капиллярной, так и из венозной крови. Это рутинные мероприятия, которые позволяют контролировать переносимость нагрузок, скорость восстановления и предотвращать мышечные травмы», — сказал Безуглов в интервью «Чемпионату».
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Чемпионат мира по футболу — 2018. Откуда у Дзюбы след от укола на руке Зеппельт выпустит фильм о допинге в футболе Бразилии за день до матча с Мексикой Западная пресса о матче Испания – Россия
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