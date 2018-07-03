В сборной отреагировали на «допинг» Дзюбы

Врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал сообщения в соцсетях и в британских СМИ о том, что на руке нападающего сборной России Артёма Дзюбы во время матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 с командой Испании (1:1, 4:3 по пенальти) был заметен след от укола. Появились предположения, что игрок мог принимать допинг.
«Для контроля функционального состояния врачи смотрят различные гематологические параметры, которые берут как из капиллярной, так и из венозной крови. Это рутинные мероприятия, которые позволяют контролировать переносимость нагрузок, скорость восстановления и предотвращать мышечные травмы», — сказал Безуглов в интервью «Чемпионату».