Задержан расписавший памятник Черенкову

Полиция провела задержание английского болельщика, который осквернил памятник легендарному советскому и российскому футболисту Федору Черенкову на стадионе «Спартак», сообщает «Чемпионат.com».
Накануне сообщалось, что английские фанаты оставили на памятнике возле стадиона красно-белых надпись «England».
Служба безопасности «Спартака» установила личность вандала.
Во время матча англичанина вывели с трибуны и отдали правоохранительным органам. Фанату будут предъявлены обвинения по статье 20.31 КоАП РФ — «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».