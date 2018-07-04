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Задержан расписавший памятник Черенкову
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Полиция задержала осквернившего памятник Черенкову англичанина 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Полиция провела задержание английского болельщика, который осквернил памятник легендарному советскому и российскому футболисту Федору Черенкову на стадионе «Спартак», сообщает «Чемпионат.com».
Накануне сообщалось, что английские фанаты оставили на памятнике возле стадиона красно-белых надпись «England».
Служба безопасности «Спартака» установила личность вандала.
Во время матча англичанина вывели с трибуны и отдали правоохранительным органам. Фанату будут предъявлены обвинения по статье 20.31 КоАП РФ — «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».
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Комментарии29  Ещё 1 источник 
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