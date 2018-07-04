Черчесова переманивают в Европу

Успех сборной России на домашнем чемпионате мира-2018 не остался незамеченным. Головина всё охотнее сватают в «Челси», Кутеповым интересуется «Фиорентина», а главный тренер национальной команды Станислав Черчесов может оказаться в Польше.

Интерес к персоне Черчесова со стороны представителей сборной Польши понятен. Специалист успешно отработал сезон с варшавской «Легией». Сходу оформил с ней «золотой дубль» — победил в чемпионате и взял Кубок страны.

Не исключено, что Станислав Саламович мог подольше задержаться в Варшаве, но из-за разногласий с руководством тренер покинул свой пост. Черчесов попросил усиления состава «Легии» под Лигу чемпионов, но боссы клуба отклонили данное предложение.

По информации издания Polsat Sport, российский специалист является сейчас одним из фаворитов в борьбе за пост главного тренера сборной Польши. Помимо успешной работы с местным клубом, Федерация учитывает жесткий стиль работы Черчесова, знание местного языка, а также его умелую работу со СМИ — тренер умеет наладить контакт с журналистами.

Действующий контракт специалиста с РФС рассчитан до конца чемпионата мира. Российские футбольные чиновники отказались обсуждать возможность его продления до старта турнира. Как бы не стало поздно.

«Все будет решаться после чемпионата мира. Станислав Саламович проделал большую работу. Сейчас все в его руках. И руках ребят, конечно. Спорт есть спорт, но нужен результат. Мы обозначили задачи на чемпионат мира, их нужно решать», — сказал весной вице-премьер РФ Виталий Мутко изданию «Спорт-Экспресс».

Не исключено, что сборная останется в итоге без Черчесова. Вряд ли интерес к специалисту ограничится одной лишь Польшей. Не стоит отбрасывать и клубы. Леонида Слуцкого же позвали в «Халл Сити» и «Витесс», разве Саламыч хуже?

Единственным камнем преткновения может стать высокая зарплата тренера. Черчесов вошел в пятерку самых высокооплачиваемых специалистов ЧМ-2018 с годовым окладом в 2,6 миллиона евро. Больше получают лишь Йоахим Лёв из Германии, Тите из Бразилии, Дидье Дешам из Франции и Хулен Лопетеги, который был уволен и поста наставника сборной Испании незадолго до старта турнира. Его потенциальным работодателям надо будет нацеливаться на «трёшку», если они хотят видеть специалиста у себя.