Лоза объяснил причины проигрыша сборной Бельгии

Российский музыкант Юрий Лоза объяснил проигрыш сборной Бельгии по футболу комплексом «младшего брата», который испытывают спортсмены перед командой из Франции.

«Мне кажется, комплекс младшего брата, все-таки, существует. Вчера бельгийцы в первом тайме были не похожи сами на себя — они играли чуть ли не вторым номером, чего я никак не ожидал. Они как бы помнили, что их деды и отцы дважды проигрывали французам на чемпионатах мира, и словно чувствовали свою обреченность», — написал в Facebook музыкант Юрий Лоза.

Он отметил, что во втором тайме, уже пропустив, бельгийские футболисты так и не сумели собраться и организовать штурм, отчего исход матча не вызывал сомнений.

«А потомки Д'Артаньяна наоборот играли легко и свободно, видимо, памятуя о тех же победах. Если честно, такой уверенности в себе я от них не ожидал — они весь матч провели так, словно ощущали себя тем самым старшим братом. Общеизвестно, что рядовые французы относятся к таким же рядовым бельгийцам снисходительно и посматривают на них с нескрываемым высокомерием, но чтобы это проявлялось на футбольном поле. Психология, одним словом», — отметил Лоза.

Напомним, ранее Лоза заявил, что российская сборная по футболу продемонстрировала игру с горячим сердцем и холодной головой, и отметил, что футболистами можно гордиться.