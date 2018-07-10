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Лоза объяснил проигрыш сборной Бельгии
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Лоза объяснил причины проигрыша сборной Бельгии 

Деловая газета «Взгляд» 15 часов назад
Фото: ТАСС
Российский музыкант Юрий Лоза объяснил проигрыш сборной Бельгии по футболу комплексом «младшего брата», который испытывают спортсмены перед командой из Франции.
«Мне кажется, комплекс младшего брата, все-таки, существует. Вчера бельгийцы в первом тайме были не похожи сами на себя — они играли чуть ли не вторым номером, чего я никак не ожидал. Они как бы помнили, что их деды и отцы дважды проигрывали французам на чемпионатах мира, и словно чувствовали свою обреченность», — написал в Facebook музыкант Юрий Лоза.
Он отметил, что во втором тайме, уже пропустив, бельгийские футболисты так и не сумели собраться и организовать штурм, отчего исход матча не вызывал сомнений.
«А потомки Д'Артаньяна наоборот играли легко и свободно, видимо, памятуя о тех же победах. Если честно, такой уверенности в себе я от них не ожидал — они весь матч провели так, словно ощущали себя тем самым старшим братом. Общеизвестно, что рядовые французы относятся к таким же рядовым бельгийцам снисходительно и посматривают на них с нескрываемым высокомерием, но чтобы это проявлялось на футбольном поле. Психология, одним словом», — отметил Лоза.
Напомним, ранее Лоза заявил, что российская сборная по футболу продемонстрировала игру с горячим сердцем и холодной головой, и отметил, что футболистами можно гордиться.
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