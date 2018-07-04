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Головин отреагировал на сравнение с Модричем
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Головин: у сборной России есть понимание, как играет Хорватия 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин поделился ожиданиями от предстоящего матча с Хорватией в 1/4 финала чемпионата мира — 2018, а также рассказал, кто из игроков, выступающих на мундиале, нравится ему больше всего.
«Понимание, в какой футбол играют хорваты, есть. Я лично много их игр на этом чемпионате мира смотрел, все матчи групповой стадии. Мы понимаем, как они играют. С сегодняшнего дня будем проводить полноценную подготовку к сопернику, разбирать их игру на теории.
Меня сравнивают с Модричем? Ни разу не слышал. Но мне приятно.
Если Хорватия владеет мячом меньше Испании, это не значит, что она слабее. У них просто другой стиль игры. У Хорватии нет задачи контролировать мяч на протяжении всего матча. Для них главное — добиться результата. В этом плане мне с такой командой играть проще.
Хорватский журналист сказал, что козырь нашей сборной — настойчивая игра в обороне? В какой-то мере я с ним согласен. Возможно, где-то наша сборная проявила больше характер нежели Испания. Они играли немного расслаблено. Поэтому думаю, что с хорватами у нас будет более-менее равная игра. Кто больше проявит характер и неуступчивость, тот и будет владеть игрой.
Кто из футболистов на этом чемпионате мира нравится больше всего? Одного выделить сложно. Канте, Мбаппе и Коутиньо.
Как Черчесов разговаривал с командой после поражения от Уругвая? Ничего особенного не было. Проиграли, разбирали ошибки, беседовали. С кем-то больше, с кем-то меньше. В основном, на теории посмотрели игру, поговорили об ошибках каждого и общекомандные. Всё, стали двигаться дальше», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
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