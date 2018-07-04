Головин отреагировал на сравнение с Модричем

Головин: у сборной России есть понимание, как играет Хорватия

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин поделился ожиданиями от предстоящего матча с Хорватией в 1/4 финала чемпионата мира — 2018, а также рассказал, кто из игроков, выступающих на мундиале, нравится ему больше всего.

«Понимание, в какой футбол играют хорваты, есть. Я лично много их игр на этом чемпионате мира смотрел, все матчи групповой стадии. Мы понимаем, как они играют. С сегодняшнего дня будем проводить полноценную подготовку к сопернику, разбирать их игру на теории.

Меня сравнивают с Модричем? Ни разу не слышал. Но мне приятно.

Если Хорватия владеет мячом меньше Испании, это не значит, что она слабее. У них просто другой стиль игры. У Хорватии нет задачи контролировать мяч на протяжении всего матча. Для них главное — добиться результата. В этом плане мне с такой командой играть проще.

Хорватский журналист сказал, что козырь нашей сборной — настойчивая игра в обороне? В какой-то мере я с ним согласен. Возможно, где-то наша сборная проявила больше характер нежели Испания. Они играли немного расслаблено. Поэтому думаю, что с хорватами у нас будет более-менее равная игра. Кто больше проявит характер и неуступчивость, тот и будет владеть игрой.

Кто из футболистов на этом чемпионате мира нравится больше всего? Одного выделить сложно. Канте, Мбаппе и Коутиньо.