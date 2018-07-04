Ещё
Ставшие мемом болельщики в кокошниках попали на футболки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ставшие мемом болельщики в кокошниках попали на футболки 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: 1tv.ru
Дизайнер Софья Хайда из Новосибирска выпустила футболки с принтом, изображающим трех болельщиков в кокошниках, которые поедали хот-доги во время матча Россия — Испания. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 4 июля.
Софья Хайда
«Я увидела трио на мемах и поняла: это же отличный принт для одежды! И подумала, что будет здорово, если и другие болельщики смогут поддержать нашу сборную с большим креативом. Тем более, что у каждого большого события есть свои талисманы. Конечно, победа зависит от спортсменов, но и мы можем постараться привлечь удачу на их сторону. Это смешной, стихийный, народный мем и символ надежды», — рассказала Хайда.
Одна из трех футболок полностью покрыта размноженным рисунком болельщиков, на другой они изображены один раз с подписью «Эту страну не победить!». В линейке есть и третья футболка, посвященная Игорю Акинфееву, с надписью Akinfeev.
Болельщики попали в кадр официальной трансляции матча. Первым снимок опубликовал в своем Twitter-аккаунте спортивный журналист и комментатор Василий Конов.
«А молодцы, что на празднике как дома!» — подписал он изображение.
Пользователи Twitter тут же окрестили троицу «самыми знаменитыми болельщиками».
Матч между сборными России и Испании прошел 1 июля и завершился победой хозяев чемпионата мира. В четвертьфинале турнира россияне встретятся с командой Хорватии.
Последние новости
Раскрыты дата и место встречи Путина и Трампа Работающие пенсионеры останутся без индексаций Путин разрешил блокировать кредитки россиян
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Результаты допинговых тестов россиян отвратительны»199
Стал известен следующий клуб Дзюбы19
Головин объяснил пенальти с закрытыми глазами4
Макаревич прокомментировал «победобесие» в РФ456
В Москве избили и госпитализировали иностранного фаната5
Видео
00:56
Головин объяснил пенальти с закрытыми глазами
Футбол
01:24
В футболе разразился новый допинговый скандал
Футбол Легкая атлетика
03:34
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
Стал известен следующий клуб Дзюбы
Футбол
00:30
Стало известно, кто научил Акинфеева легендарному сейву
Футбол Прочее
01:53
Английские фанаты устроили драку в метро
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:06
Что вы не знали о футбольном первенстве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:43
Английские болельщики: в России очень дружелюбные люди
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:23
«Результаты допинговых тестов россиян отвратительны»
Футбол
01:00
Месси сбежал с базы сборной после поражения на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение