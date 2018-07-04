Ставшие мемом болельщики в кокошниках попали на футболки

Дизайнер Софья Хайда из Новосибирска выпустила футболки с принтом, изображающим трех болельщиков в кокошниках, которые поедали хот-доги во время матча Россия — Испания. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 4 июля.

Софья Хайда

«Я увидела трио на мемах и поняла: это же отличный принт для одежды! И подумала, что будет здорово, если и другие болельщики смогут поддержать нашу сборную с большим креативом. Тем более, что у каждого большого события есть свои талисманы. Конечно, победа зависит от спортсменов, но и мы можем постараться привлечь удачу на их сторону. Это смешной, стихийный, народный мем и символ надежды», — рассказала Хайда.

Одна из трех футболок полностью покрыта размноженным рисунком болельщиков, на другой они изображены один раз с подписью «Эту страну не победить!». В линейке есть и третья футболка, посвященная Игорю Акинфееву , с надписью Akinfeev.

Болельщики попали в кадр официальной трансляции матча. Первым снимок опубликовал в своем Twitter-аккаунте спортивный журналист и комментатор Василий Конов.

«А молодцы, что на празднике как дома!» — подписал он изображение.

Пользователи Twitter тут же окрестили троицу «самыми знаменитыми болельщиками».

Матч между сборными России и Испании прошел 1 июля и завершился победой хозяев чемпионата мира. В четвертьфинале турнира россияне встретятся с командой Хорватии.