Аршавин поставил Россию на последнее место

Нападающий казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин заявил, что у сборной России самые низкие шансы выиграть чемпионат мира среди всех четвертьфиналистов турнира. Об этом сообщает «Чемпионат».

«У россиян самые низкие шансы среди оставшихся участников. Но всё возможно. Если Россия смогла победить Испанию, может быть, они смогут одолеть и других соперников», — предположил Аршавин в интервью Zakon.kz.

По его словам, в игре с Хорватией российским футболистам будет так же трудно, как и в предыдущем матче с испанцами.

По мнению нападающего, секрет успеха сборной России на мундиале — дисциплинированная игра, хорошая физическая подготовка и колоссальная поддержка трибун.

Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии состоится 7 июля в Сочи.