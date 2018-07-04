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Золотую медаль в честь Акинфеева передадут Черчесову
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В честь сэйва Акинфеева изготовили золотую медаль, которую передадут Черчесову 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: РИА Новости
В честь сейва вратаря сборной России Игорь Акинфеева в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании (1:1, 4:3 — по пенальти) изготовили медаль. Ее созданием занялась компания "Арт-Грани".
Победная медаль размером с ладонь (100 мм) и толщиной 8 мм изготовлена из драгоценных металлов с использованием золота 999 пробы. На аверсе изделия изображена нога Акинфеева и футбольный мяч, который он отбил, а также надпись "Нога Акинфеева", дата и место события — "Москва. 01.07.2018. Лужники".
На реверсе дизайнеры разместили гравировку ключевых данных матча: дату сейва, счет игры, а также надписи "Россия 2018. Чемпионат мира по футболу 1/8" и "Москва 01.07.2018".
Медаль передадут тренеру сборной России Станиславу Черчесову или футбольной команде до следующего матча с командой Хорватии 7 июля. Медаль задумана как оберег и счастливый талисман для сборной не только во время предстоящей игры, но и во время всех будущих матчей.
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