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Россия оставит сборную без денег за ЧМ
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Россия оставит сборную без денег за ЧМ 

Рамблер 3 часа назад
Власти России «пока не планируют» платить игрокам сборной за неожиданно удачное выступление на чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом «Интерфаксу» сообщил собеседник во властных кругах.
«Чем ЧМ по футболу отличается от чемпионатов мира по другим видам спорта?» — удивился он.
>> РФС заплатят за победы России
По словам источника агентства, за выступления на первенствах мира власти не платят спортсменам «никогда», а Олимпийские игры, за которые платят, это «отдельная история».
«Там множество видов спорта», — объяснил он.
Ранее стало известно, что за выход в 1/4 финала мундиаля 2018 года игроки сборной и Российский футбольный союз получат 16 миллионов долларов: восемь миллионов — за участие в групповом раунде, четыре — за выход из группы, еще столько же — за выход в четвертьфинал.
Между тем в начале июня СМИ сообщили, что игроков сборной России по футболу премируют 15 тысячами евро за победы и 7,5 тысячи за ничьи, добытые в товарищеских и официальных матчах.
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