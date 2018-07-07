Сборная России обратилась к болельщикам

Футболисты сборной России в преддверии матча четвертьфинала ЧМ-2018 с командой Хорватии, который пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу вечером, опубликовали обращение к своим болельщикам.

Они заявили, что стремятся продлить свое пребывание на чемпионате и пообещали сделать для этого всё возможное.

«Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы всё и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим», — написали спортсмены в официальном Twitter команды.