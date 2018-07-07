Сборная России обратилась к болельщикам 

Футболисты сборной России в преддверии матча четвертьфинала ЧМ-2018 с командой Хорватии, который пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу вечером, опубликовали обращение к своим болельщикам.
Они заявили, что стремятся продлить свое пребывание на чемпионате и пообещали сделать для этого всё возможное.
«Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы всё и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим», — написали спортсмены в официальном Twitter команды.
Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на @FIFAWorldCup и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы всё и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим ❤️#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/ObeM84QIQc— Сборная России (@TeamRussia) 6 июля 2018 г.